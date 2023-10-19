"تي سي إل" ترتقي بتجربة الألعاب باعتبارها شريك التلفزيون الرسمي للعبة "كول أوف ديوتي"

(MENAFN
- Watermelon Communications) دبي، 19 أكتوبر 2023: تلتزم "تي سي إل" TCL للإلكترونيات، المُدرجة في بورصة هونغ كونغ «برمز 1070»، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، بتوفير تجربة لعب غامرة للعملاء تأسر حواسهم وعواطفهم، وتجعلهم يشعرون بالارتباط العميق باللعبة. وفي هذا السياق، عززت "تي سي إل" TCL تركيزها على الألعاب والرياضات الالكترونية من خلال إعلانها الأخير بأنها أصبحت شريك التلفزيون الرسمي للعبة "كول أوف ديوتي". حيث جاء هذا التعاون في لحظة مرتقبة في ضوء الإطلاق الذي طاله انتظاره للإصدار الأحدث من لعبة "كول أوف ديوتي"، (مودرن وورفير 3).
تشتمل خصائص اللعب المتميزة التي توفرها "تي سي إل" TCL، جنباً إلى جنب مع تجربة النطاق الديناميكي العالي HDR 2000 الممتازة بدقة K4، تكنولوجيا البلورات النانوية "كوانتوم دوت"، التي تمثل أحدث جيل من تكنولوجيا Mini-LED مع معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز مع منفذ HDMI 2.1 ومسرّع ألعاب بتردد 240 هرتز، ووضع ألعاب تلقائي (وضع كمون منخفض تلقائي)، وخاصية Game Master 2.0 وتقنية المزامنة التكيّفية AMD FreeSync™ Premium Pro، والتي تعد المستخدمين بأسلوب لعب سلس وخالي من أي إشارات خادعة بأي معدل تأخير تقريباً، مما يضع حداً للعب المتقطع والاطارات المتكسرة. كما يتم أيضاً دعم أنماط النطاق الديناميكي العالي Dynamic HDR ، في حين تمت زيادة قدرة النطاق الترددي إلى 48 جيجا بايت في الثانية، مما يوفر للمستخدم حركة سلسة وأداء معزّز للارتقاء بتجربة اللعب الخاصة به.
ويقف وراء هذه الميزات المحسنة معالج AiPQ 3.0، الذي يستخدم 5 خوارزميات مبتكرة لتحديد محتوى الصورة وضبط محددات الجودة من أجل الارتقاء بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة، إلى جانب تقنية التعتيم الموضعي الكامل للمصفوفة التي تُصحح وتوزان الإضاءة الخلفية والصورة بشكل مثالي بناءً على إشارات الإدخال، لضمان إمكانية أن يُظهر كل إطار تفاصيل معززة للإضاءة والظل. وبفضل دعم تقنيتي “دولبي أتموس آي كيو” و”دولبي أتموس”، تمت مطابقة جودة الصورة المذهلة مع صوت محيطي فائق فضلاً عن شهادة IMAX Enhanced، بما يخدم مشاهد الحركة السريعة في الألعاب، وبالتالي عدم تفويت المستخدم لأي لحظة من الاثارة.
وتحظى أجهزة تلفاز "تي سي إل" TCL بإشادة واسعة بفضل أدائها في الألعاب، حيث تمكّن اللاعبين من الاستمتاع بتجربة أكثر تفاعلية مع تفاصيل واضحة، وحركة سلسة، ومعدل تأخر إدخال منخفض للغاية. وسيتم الاعلان في تواريخ لاحقة عن مزيد من الأنشطة مع هذا الامتياز المشهور عالمياً للعبة الفيديو.
وباعتبارها المبتكر الرائد للتكنولوجيا عالية الأداء وفائقة التطور، تدرك "تي سي إل" TCL أن أجهزتها التلفزيونية تتمتع بقدرة فريدة على الاتصال وإلهام الأشخاص حول العالم عبر إتاحة المجال أمامهم للانغماس في تجارب العروض على شاشة التلفزيون.
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