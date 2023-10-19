وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق عن عمر يناهز 57 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي بشير عبد الصمد نجم
الإسماعيلى المصري، وأحد نجوم جيل التسعينات داخل قلعة الدراويش والذى سجل العديد من الأهداف التي لا تنسى بالقميص الأصفر.
وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية وفق اليوم السابع.
بشير عبد الصمد (57 عاما) حصل مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.
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