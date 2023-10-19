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وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق عن عمر يناهز 57 عاماً

10/19/2023 9:33:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي بشير عبد الصمد نجم
الإسماعيلى المصري، وأحد نجوم جيل التسعينات داخل قلعة الدراويش والذى سجل العديد من الأهداف التي لا تنسى بالقميص الأصفر.


وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية وفق اليوم السابع.

بشير عبد الصمد (57 عاما) حصل مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.

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