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علي علاي مدربا لحراس مرمي مسافي

10/19/2023 9:33:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسندت إدارة نادي مسافي مهمة تدريب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم إلي علي علاي لاعب خورفكان السابق في عصره الذهبي، والذي يتمتع بخبرة كبيرة بعد أن سبق وتولي الاشراف على تدريب حراس مرمي ناديا خورفكان وعجمان خلال السنوات الماضية.

كما يعتبر من المدربين الذين يهتمون بصقل خبراتهم ونيل الدراسات التي تطور من قدراتهم.

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