أبوظبي إكستريم تشهد مشاركة تاريخية لابنة الأسطورة البرازيلية جالفاو



أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة "أبوظبي إكستريم".

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه لانطلاق هذه البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو.

وتنطلق منافسات بطولة "أبوظبي إكستريم" غدا الجمعة في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتنظم بالتعاون مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال جالفاو : " تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم ".

وأضاف: "بذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة".

وأشاد جالفاو بالدور الريادي لأبوظبي ونهجها الفريد في استضافة هذه الفعاليات .. وقال :" تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لرياضة الجوجيتسو، بالإضافة إلى تشجيع خوض العديد من اللاعبين لهذه الرياضة في سن مبكرة. وتشكل هذه البطولة حافزاً كبيراً للتغيير، وآمل أن تسير العديد من الدول الأخرى على نفس هذا المسار في المستقبل".

وقالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم/ 17 عاما/ :“ أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم.

ولا يسعني التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة”.

وأضافت :" أعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لا سيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة".

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