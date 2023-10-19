زكي نسيبة: «جيتكس» بوابة لفرص استثمارية مستدامة

أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن معرض جيتكس العالمي 2023 بنسخته الثالثة والأربعين يوفر منصة واسعة النطاق للمبدعين والمبتكرين في مجال تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وبوابة مفتوحة أمام المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجزية ومستدامة.

ولفت معاليه إلى أن استضافة الإمارات هذا المعرض العالمي المهم خلال عام الاستدامة، والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «كوب 28»، تبرز جلياً توجهات الدولة وتعزيز حضورها العالمي في جميع القطاعات، وتأكيد التزاماتها في ضمان توفير بيئة اقتصادية ومستدامة للنمو لتمثل نموذجاً يحتذى للدول الأخرى.

وأضاف: «منذ انطلاقته قبل أربعة عقود، ظل معرض جيتكس العالمي يشكل الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيراً في العالم، وأكبر معرض في المجال التقني داخل المنطقة، حيث يجمع رواد التكنولوجيا المبدعين من جميع أنحاء العالم، ويوفر أمامهم بيئة مريحة للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات التكنولوجية التي تؤدي دوراً محورياً في تشكيل المستقبل، إضافة إلى إفساح المجال أمامهم لتبادل المعرفة، واستكشاف الفرص لتعزيز التعاون التكنولوجي وإقامة الشراكات المجزية في القطاعات كافة».

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