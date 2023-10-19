فيفا يعلن بث مباريات دور الثمانية للدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بث مباريات دور الثمانية من النسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية "فيفا بلاس" .

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه سيتم بدءا من يوم غد الجمعة بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة عبر منصة "فيفا بلاس".

وأضاف:" بطولة الدوري الافريقي هي مسابقة جديدة نشات شراكة بين الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، وستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحاً في القارة و التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث".

وأوضح:"تقام مباريات الذهاب في الأيام 20 و21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصة "فيفا بلاس" في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".

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