نيمار: أعيش لحظة حزينة للغاية هي الأسوأ في حياتي



أعرب نجم نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار، عن حزنه الشديد بعدما كشف الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأربعاء إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكتب نيمار عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي".

وأضاف: "أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج لدعم عائلتي وأصدقائي".

وأردف: "ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددا بعد 4 أشهر فقط".

وأكمل النجم البرازيلي: "لدي إيمان، وأترك الأمر بيد الله حتى يتمكن من تجديد قوتي".

وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس الأربعاء بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.

وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس" أمس: "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".

ولم يكشف الفريق السعودي عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة.

وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر.

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