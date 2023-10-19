إخلاء المطارات الإقليمية الفرنسية بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم



تم إخلاء العديد من المطارات الإقليمية في فرنسا، اليوم الخميس، بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء مطارات في فرنسا وبلجيكا لنفس السبب.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن السلطات الإقليمية، قولها في منشور لها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن عملية الإخلاء جرت بسبب تهديد بوجود قنبلة في مطار مونبلييه.

كما ورد على حساب مطار ليل على نفس المنصة الالكترونية، إنه في تمام الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة. ويتم الآن "إعادة فتحه تدريجيا".

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قد ذكرت أنه تم إخلاء المطارات الإقليمية في بوردو ونانت وليل ومونبلييه. كما تم إخلاء مطار بوفيه، الذي تستخدمه شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة لخدمة منطقة باريس، ومطار تارب لورد في منطقة البرانس بجنوب غرب البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز