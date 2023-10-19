إخلاء المطارات الإقليمية الفرنسية بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تم إخلاء العديد من المطارات الإقليمية في فرنسا، اليوم الخميس، بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء مطارات في فرنسا وبلجيكا لنفس السبب.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن السلطات الإقليمية، قولها في منشور لها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن عملية الإخلاء جرت بسبب تهديد بوجود قنبلة في مطار مونبلييه.
كما ورد على حساب مطار ليل على نفس المنصة الالكترونية، إنه في تمام الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة. ويتم الآن "إعادة فتحه تدريجيا".
وفي وقت سابق، كانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قد ذكرت أنه تم إخلاء المطارات الإقليمية في بوردو ونانت وليل ومونبلييه. كما تم إخلاء مطار بوفيه، الذي تستخدمه شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة لخدمة منطقة باريس، ومطار تارب لورد في منطقة البرانس بجنوب غرب البلاد.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19102023000110011019ID1107271556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.