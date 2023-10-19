Thursday, 19 October 2023 05:55 GMT

إخلاء المطارات الإقليمية الفرنسية بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم

10/19/2023 9:33:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تم إخلاء العديد من المطارات الإقليمية في فرنسا، اليوم الخميس، بعد ورود تهديدات بتعرضها لهجوم، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء مطارات في فرنسا وبلجيكا لنفس السبب.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن السلطات الإقليمية، قولها في منشور لها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن عملية الإخلاء جرت بسبب تهديد بوجود قنبلة في مطار مونبلييه.

كما ورد على حساب مطار ليل على نفس المنصة الالكترونية، إنه في تمام الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة. ويتم الآن "إعادة فتحه تدريجيا".

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قد ذكرت أنه تم إخلاء المطارات الإقليمية في بوردو ونانت وليل ومونبلييه. كما تم إخلاء مطار بوفيه، الذي تستخدمه شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة لخدمة منطقة باريس، ومطار تارب لورد في منطقة البرانس بجنوب غرب البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19102023000110011019ID1107271556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث