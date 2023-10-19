واشنطن ولندن تنصحان رعاياهما بمغادرة لبنان في أقرب وقت

حثّت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رعاياهما "الخميس" على مغادرة لبنان "طالما الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان "تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة". وأوصت الراغبين في البقاء بـ "إعداد خطط استعداداً لحالات الطوارئ".

وكانت واشنطن رفعت "الأربعاء" مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان. وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان. وقالت في بيان "الخميس" "تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة".

وحثّت رعاياها على أن "يبقوا يقظين"، ويتجنبوا "أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية"، مكررة التنبيه إلى أن "الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".

ومنذ شنّ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد حدود لبنان الجنوبية مع اسرائيل توتراً على خلفية قصف ومحاولات تسلل باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتردّ إسرائيل بقصف شبه يومي على مناطق حدودية في جنوب لبنان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز