مكتوم بن محمد: محمد بن راشد صنع نموذجاً استثنائياً ملهماً للقيادات الشابة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه بتمكين الشباب يزدهر العالم وبهمّته نستمر في كتابة قصص نجاحنا.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:
شهدتُ انطلاق فعاليات القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة، التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور 500 قائد عالمي، وتناولت القمة ضرورة بناء نموذج للقيادة الحكومية وتعزيز الثقافة الإبداعية لتحقيق الاستدامة والازدهار العالمي.
وأضاف سموه: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنع نموذجاً استثنائياً ملهماً للقيادات الشابة التي يتم تمكينها على كافة المستويات، واحتضان الإمارات لهذه الفعاليات العالمية تعكس رؤية سموّه في تعزيز مساهمتنا العالمية في صناعة مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد سموه أنه بتمكين الشباب يزدهر العالم وبهمّته نستمر في كتابة قصص نجاحنا.
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