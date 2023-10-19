مكتوم بن محمد: محمد بن راشد صنع نموذجاً استثنائياً ملهماً للقيادات الشابة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه بتمكين الشباب يزدهر العالم وبهمّته نستمر في كتابة قصص نجاحنا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:

شهدتُ انطلاق فعاليات القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة، التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور 500 قائد عالمي، وتناولت القمة ضرورة بناء نموذج للقيادة الحكومية وتعزيز الثقافة الإبداعية لتحقيق الاستدامة والازدهار العالمي.

وأضاف سموه: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنع نموذجاً استثنائياً ملهماً للقيادات الشابة التي يتم تمكينها على كافة المستويات، واحتضان الإمارات لهذه الفعاليات العالمية تعكس رؤية سموّه في تعزيز مساهمتنا العالمية في صناعة مستقبل الأجيال القادمة.



وأكد سموه أنه بتمكين الشباب يزدهر العالم وبهمّته نستمر في كتابة قصص نجاحنا.

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