تظاهرات بينها أعمال شغب تصدرت حديث مواقع التواصل ... استمع

MENAFN - Amman Net) بعد التظاهرات التي حدثت أمس في الشارع الأردني نصرةً لأهلنا في غزة ، خاصة تلك التي حدثت في منطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية والتي اصيب على أثرها عدد من رجال الأمن العام بالإضافة إلى تكسير وتخريب الممتلكات العامة

لقي ذلك تفاعل غاضب من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

ف علق محمد: اهم اشي يا شعبنا العظيم تذكروا أنه العدو هو العدو الصهيوني، اما الشرطي او الدركي هو منا وفينا، وكمان تنبيه كبير للدركي او الشرطي، لا تشرب غاز مسيل ع اخوانك هم طالعين لمناصرة الاقصى واخواننا في فلسطين مش لاي شي ثاني، لا تنسى انك رح تتحاسب ع افعالك انت وما حدا رح يشيل عنك اي ذنب.

سعاد: لو سمحتوا خلوا المظاهرات سليمة (الامن موجودين يحموكم وكلهم اخوانا وولاد عمنا) والشعب كلهم اهلك مافي داعي يعني تكون المظاهرات تكسير قزاز ورمي حجارة واذية العالم وتخريب الممتلكات العامة.

أحمد: غلط مش غليان بإنكوا تخربوا وتكسروا وتتعدوا ع الأمن هيك لا ساعدتوا فلسطين وفوقها خربتوا الأردن.

تهاني: يا متظاهرين مشان الله الغليان مش اعتداء على الأجهزة الأمنية لأنهم أولادنا مش تكسير وتخريب هذا وطنا.....ارتقوا ارتقوا.

فاطمة: لا تخربوا الشوارع، لا تضربوا الشرطة لا تإذوا حدا ونظفوا مكان ما بتعتصموا.

امجاد الطويل علق : نأسف لما نشاهد من تصرفات بعض الشباب ضدد رجال الأمن العام من رمي علب زجاج وحجارة وللأسف اجبرو رجال الأمن العام على الرد عليهم بغاز مسيل للدموع

احمد المناصير اضاف : اشي يدمي له القلب بدال ما نكون ايد وحده بنتطاول ع اخونا وابنا العسكري ي الي واجبوه يحمينا ويحمي بلدنا

هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في أمان الله