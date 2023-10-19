تظاهرات بينها أعمال شغب تصدرت حديث مواقع التواصل ... استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد التظاهرات التي حدثت أمس في الشارع الأردني نصرةً لأهلنا في غزة ، خاصة تلك التي حدثت في منطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية والتي اصيب على أثرها عدد من رجال الأمن العام بالإضافة إلى تكسير وتخريب الممتلكات العامة
لقي ذلك تفاعل غاضب من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي
ف علق محمد: اهم اشي يا شعبنا العظيم تذكروا أنه العدو هو العدو الصهيوني، اما الشرطي او الدركي هو منا وفينا، وكمان تنبيه كبير للدركي او الشرطي، لا تشرب غاز مسيل ع اخوانك هم طالعين لمناصرة الاقصى واخواننا في فلسطين مش لاي شي ثاني، لا تنسى انك رح تتحاسب ع افعالك انت وما حدا رح يشيل عنك اي ذنب.
سعاد: لو سمحتوا خلوا المظاهرات سليمة (الامن موجودين يحموكم وكلهم اخوانا وولاد عمنا) والشعب كلهم اهلك مافي داعي يعني تكون المظاهرات تكسير قزاز ورمي حجارة واذية العالم وتخريب الممتلكات العامة.
أحمد: غلط مش غليان بإنكوا تخربوا وتكسروا وتتعدوا ع الأمن هيك لا ساعدتوا فلسطين وفوقها خربتوا الأردن.
تهاني: يا متظاهرين مشان الله الغليان مش اعتداء على الأجهزة الأمنية لأنهم أولادنا مش تكسير وتخريب هذا وطنا.....ارتقوا ارتقوا.
فاطمة: لا تخربوا الشوارع، لا تضربوا الشرطة لا تإذوا حدا ونظفوا مكان ما بتعتصموا.
امجاد الطويل علق : نأسف لما نشاهد من تصرفات بعض الشباب ضدد رجال الأمن العام من رمي علب زجاج وحجارة وللأسف اجبرو رجال الأمن العام على الرد عليهم بغاز مسيل للدموع
احمد المناصير اضاف : اشي يدمي له القلب بدال ما نكون ايد وحده بنتطاول ع اخونا وابنا العسكري ي الي واجبوه يحمينا ويحمي بلدنا
هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في أمان الله
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