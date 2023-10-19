جماهير النصر تحضر مفاجأة لكريستيانو رونالدو (صورة)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت جماهير نادي النصر التحضير لمفاجأة من أجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك السبت المقبل، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.وتداولت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"الإنترو" الذي يظهر فيه رونالدو وهو يرتدي زي شخصية "كابتن أمريكا" عليه شعار نادي النصر، وبجواره 200 إشارة إلى خوضه أكثر من 200 مباراة مع منتخب بلاده.

كما تم تداول أيضا صورة "تيفو" سيتم رفعها خلال المباراة، ستكون عبارة عن كلمة GOAT 7 في إشارة إلى النجم رونالدو، لإنجازاته العظيمة.

وواصل رونالدو التألق رفقة منتخب بلاده البرتغال في تصفيات يورو 2024، وذلك خلال مباراتي سلوفاكيا والبوسنة، عندما سجل 4 أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، ليعزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البرتغال.

إضافة إلى ذلك واصل النجم البرتغالي بسجله المشرق في مسيرته الكروية بالوصول للمساهمة رقم 1101 في مسيرته سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الدولية.

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