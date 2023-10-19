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مطالبات حكومية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيما

10/19/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيما بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.
وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".
وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان .
وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة ونعلم جميعا بعلاقته مع الإخوان".
ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود "علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان".
جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".
وتأتي حملة الهجوم الفرنسية على بنزيمة، بعد أيام قليلة من إعلان النجم الفرنسي دعمه للقطاع.
وأظهر بنزيمة تعاطفا مع سكان القطاع، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

ملاعب

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