Thursday, 19 October 2023 05:54 GMT

الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

10/19/2023 9:15:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتضح أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وانتقل ميسي إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، ليحصل على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20.4 مليون دولار كتعويض مضمون.
وأكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن ميسي يحصل على أموال من صفقته مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وحصة من الإيرادات من خدمة بث الدوري الأمريكي الرقمية، أي أن إجمالي أرباح ميسي سنويا في إنتر ميامي يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.
الأرباح السنوية مع إنتر ميامي أعلى بمراحل من أرباح زميليه السابقين في برشلونة والحاليين في فريق ولاية فلوريدا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
إذ يحصل بوسكيتس على 1.5 مليون دولار كراتب أساسي و1.77 مليون دولار من التعويضات المضمونة، بينما يحصل ألبا على مليون دولار في صورة راتب أساسي و1.25 مليون دولار كتعويضات.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19102023000208011052ID1107271319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث