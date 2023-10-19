الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتضح أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وانتقل ميسي إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، ليحصل على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20.4 مليون دولار كتعويض مضمون.
وأكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن ميسي يحصل على أموال من صفقته مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وحصة من الإيرادات من خدمة بث الدوري الأمريكي الرقمية، أي أن إجمالي أرباح ميسي سنويا في إنتر ميامي يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.
الأرباح السنوية مع إنتر ميامي أعلى بمراحل من أرباح زميليه السابقين في برشلونة والحاليين في فريق ولاية فلوريدا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
إذ يحصل بوسكيتس على 1.5 مليون دولار كراتب أساسي و1.77 مليون دولار من التعويضات المضمونة، بينما يحصل ألبا على مليون دولار في صورة راتب أساسي و1.25 مليون دولار كتعويضات.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN19102023000208011052ID1107271319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.