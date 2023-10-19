المحترفون العرب في مرمى نيران ألمانيا بسبب فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع كل موقف تشرئب له الأعناق، تتجدد فصول العداء تجاه المحترفين العرب في الدوريات العالمية، آخرهم أنور الغازي لاعب ماينز الألماني ونصير مزراوي من نادي بايرن ميونخ.



تغريدة داعمة لفلسطين كفيلة بأن تهز أركان النادي برمته وتدفعه للتهديد والإيقاف، وهو أمر ليس بالجديد، خصوصا عندما نتحدث عن الدوري الألماني.

إذ أكد نادي بايرن ميونخ، أنه سيتحدث مع لاعبه المغربي نصير مزراوي بشأن تعبير الأخير عن دعمه لفلسطين، وتعاطفه مع شعبها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

النادي البافاري، أصدر يوم الاثنين الماضي، بيانا قال فيه: "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حاليا في إفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".

وأضاف بايرن ميونخ: "الجميع، بمن في ذلك كل الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعمّ التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".

ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، متمنيا انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي.

وتعالت أصوات الكراهية في المقاطعة البافارية ضد اللاعب المسلم، إذ طالب النائب البرلماني يوهانس شتاينيغر، باستبعاد مزراوي من بايرن ميونخ بسبب دعمه لفلسطين.

وأوقف نادي ماينز الألماني لكرة القدم، مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي، بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

وقال ماينز في بلاغ، إن النادي يوقف أنور الغازي عن التدريب والمباريات، "إجابة عن منشور حذف لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف اللاعب الأحد مساء، في هذا المنشور يتخذ الغازي موقفا في الصراع المندلع بالشرق الأوسط، وهو ما لا يمكن التسامح معه من قبل النادي".

وجاء في البيان كذلك، "هذه الخرجة تلتها نقاشات مفصلة بين المجلس الإداري واللاعب. نادي ماينز يعتبر أن الصراع القائم والمعقد في الشرق الأوسط يحمل وجهات نظر مختلفة منذ عقود وسنوات".

وتابع الفريق ذاته:"النادي يعزل نفسه بشكل واضح عما تضمنه هذا المنشور لأنه لا يترجم ولا يعكس القيم التي يحملها ماينز".

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