لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه سيوصي السياح في روسيا بالاستجمام وقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية.
وردا على استفسار صحفي عما إذا كان سيوصي وزير الخارجية الروسي رعايا بلاده بالسفر إلى كوريا الشمالية لقضاء عطلتهم، أجاب لافروف خلال حديثه مع الصحافة: "سأفعل ذلك".
وأجرى وزير الخارجية الروسي زيارة عمل استمرت يومين (18 و19 أكتوبر الجاري) إلى بيونغ يانغ التقى خلالها مع القيادة في كوريا الشمالية ومع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ.
RT
MENAFN19102023000208011052ID1107271317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.