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لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية

10/19/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه سيوصي السياح في روسيا بالاستجمام وقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية.
وردا على استفسار صحفي عما إذا كان سيوصي وزير الخارجية الروسي رعايا بلاده بالسفر إلى كوريا الشمالية لقضاء عطلتهم، أجاب لافروف خلال حديثه مع الصحافة: "سأفعل ذلك".


وأجرى وزير الخارجية الروسي زيارة عمل استمرت يومين (18 و19 أكتوبر الجاري) إلى بيونغ يانغ التقى خلالها مع القيادة في كوريا الشمالية ومع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ.

RT

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