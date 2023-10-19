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ميسي ونيمار يكبدان باريس خسائر فادحة

10/19/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب النجمان ليونيل ميسي ونيمار جونيور، في خسائر فادحة لنادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن رحيل نيمار وميسي عن بي إس جي، صيف العام الجاري، أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بانضمام ميسي إلى باريس في صيف 2021، زاد عدد متابعي النادي على شبكة إنستجرام 20 مليونا.
وتابعت الصحيفة: "ومنذ رحيله إلى إنتر ميامي الأمريكي، انخفض عدد المتابعين بعدد كبير يتراوح بين 10 و15 مليون شخص".
وأضافت أيضا أنه بخلاف انخفاض عدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العديد من رعاة النادي الباريسي متشككون ومترددون في تجديد الشراكة بعد رحيل ميسي ونيمار.
وكشفت أيضا أن الرعاة القطريين للنادي، كانوا بطيئين في دفع أموال الرعاية للنادي، كما تكافح الإدارة حاليا للبحث عن رعاة لمقر التدريبات الجديد، وكذلك الجزء الخلفي من قمصان الفريق.
وذكرت "ليكيب" أن استغناء باريس عن ميسي ونيمار دفعة واحدة، أدى أيضا لتباطؤ وانخفاض كبير في عملية بيع تذاكر مباريات الفريق.
وختمت تقريرها بأن تذاكر مباراة باريس ضد ستراسبورج بعد ثلاثة أسابيع، لم يتم بيعها بعد، وهو أمر لم يكن معتادا أثناء تواجد ميسي ونيمار.

ملاعب

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