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صراع الرباعي الكبير يخطف الأنظار في عودة البوندسليجا

10/19/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستأنف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) نشاطه عقب فترة التوقف الدولي، بمجموعة من المباريات القوية مع اشتداد الصراع على الصدارة بين الأربعة الكبار.
ويتصدر باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 19 نقطة ، يليه مفاجأة الموسم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ثم بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.
وهناك ثلاثة فرق لم تتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي وهي ليفركوزن وبايرن ودورتموند في الوقت الذي خسر فيه شتوتجارت مرة واحدة فقط مقابل 6 انتصارات.
ويقص بوروسيا دورتموند شريط افتتاح الجولة الثامنة للبوندسليجا بملاقاة ضيفه فيردر بريمن صاحب المركز الرابع عشر غدا الجمعة.
وبعد التعادل مرتين متتاليتين أمام بوخوم وهايدنهايم المتعثرين في بداية الموسم، نجح دورتموند في تصحيح مساره وسجل أربعة انتصارات متتالية على حساب فرايبورج وفولفسبورج وهوفنهايم ويونيون برلين.
ويحتاج دورتموند للخروج بانتصار مقنع أمام بريمن، خاصة وأنه مقبل على سلسلة من المواجهات الصعبة التي ستشهد ملاقاته للثلاثة الكبار ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن بجانب لايبزيج خلال الجولات الست المقبلة للبوندسليجا.
وسيشهد ملعب سيجنال إيدونا بارك مواجهة من نوع خاص تجمع فيردر بريمن بمهاجمه السابق نيكلاس فولكروج الذي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي.
ويتطلع بريمن للخروج بنتيجة مفاجئة من ملعب دورتموند لتصحيح أوضاعه تحت قيادة مدربه أوليه فيرنر، الذي تثار تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للإقالة.
ويرى فيرنر أن رحيل فولكروج في آب/أغسطس الماضي ساهم جزئيا في النتائج المحبطة هذا الموسم، لكنه يتوقع تحسن نتائج الفريق.
كما تشعر جماهير بريمن بالقلق إزاء اهتزاز خط دفاع الفريق الذي تلقت شباكه 17 هدفا.
وبشأن التكهنات المحيطة حول إمكانية إقالته، قال فيرنر (35 عاما) "هو شيء لا أشغل بالي به حقا، بإمكان الجميع تقييم الأمور كما يرونها، بالنسبة لعملي لا يهم ذلك، أنا لا أقوم بالعمل من أجل تلقي تقارير جيدة عني".
من جانبه يخرج بايرن يوم السبت لملاقاة مضيفه ماينز بعد تسجيله خمسة انتصارات مقابل تعادلين في أول سبع جولات للموسم، الذي يحاول من خلاله استمرار هيمنته على اللقب المحلي للمرة الثانية عشر على التوالي.
ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم في البوندسليجا بالاشتراك مع ليفركوزن برصيد 23 هدفا لكل منهما في الوقت الذي يمتلك فيه ماينز بالاشتراك مع دارمشتاد وبوخوم أضعف خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة.
ويعول النادي البافاري على مهارة هدافه الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين خلال المباراة التي فازت فيها بلاده على إيطاليا 3 /1 ليمنحها بطاقة العبور إلى يورو 2024 بألمانيا.
وسجل كين تسعة أهداف في أول عشر مباريات له بقميص بايرن ، من بينها ثمانية أهداف في أول سبع مباريات بالبوندسليجا.
كما يعتمد توماس توخيل المدير الفني لبايرن بشكل كبير على صلابة خط دفاعه، والذي يعتبر الأقوى هذا الموسم بالاشتراك مع ليفركوزن ولايبزيج حيث اهتزت شباك الفرق الثلاثة 6 مرات فقط هذا الموسم.
لكن في الوقت الذي يبحث فيه بايرن عن النصر من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، فإن ماينز أيضا في حاجة ماسة للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي البافاري لإنقاذ نفسه من الضياع، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط من 5 هزائم وتعادلين.
وسيكون ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة أمام مضيفه فولفسبورج يوم السبت، على أمل الخروج فائزا ومواصلة رحلة مطاردة اللقب الأول في تاريخه.
وخاض ليفركوزن عشر مباريات هذا الموسم دون أن يعرف طعم الهزيمة، في رقم لم يحققه الفريق منذ موسم 1995 /1996 ، كما نجح لاعب الفريق جوناس هوفمان في الوصول إلى حاجز الـ50 هدفا في البوندسليجا، بعدما هز شبك كولون خلال فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية.
ويشهد يوم السبت أيضا مواجهة صعبة لشتوتجارت أمام مضيفه يونيون برلين، على أمل تحقيق الفوز خارج الديار ومواصلة مطاردة أهل القمة.
ويعتمد شتوتجارت بشكل أساسي على جهود هدافه الغيني سيرهو جيراسي، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يسجل 13 هدفا في أول سبع مباريات بالموسم، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه على فولفسبورج 3 /1 خلال الجولة الماضية.
وبات جيراسي المنضم إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة من رين الفرنسي الموسم الماضي، مصدرا للقلق بالنسبة لأندية الدوري الألماني، مع إمكانية تحسن مستواه أكثر فأكثر.
وفي باقي المباريات يلتقي فرايبورج مع بوخوم وهوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت ودارمشتاد مع لايبزيج يوم السبت، على أن يلتقي كولن مع بوروسيا مونشنجلادباخ وهايدنهايم مع أوجسبورج يوم الأحد.

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