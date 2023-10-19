الضحك.. فوائد جمّة للنفس والجسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدكتور ماركوس جوش إن الضحك يتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء، حيث إنه يحارب التوتر والقلق من ناحية، ويعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي من ناحية أخرى.

محاربة التوتر والقلق

وأوضح كبير الأطباء في عيادة الطب الباطني في عيادة نورمبرغ بألمانيا، أنه أثناء الضحك تنخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويتم إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، ما يسهم في محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق.

تنشيط القلب

وأضاف جوش أن الضحك يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله، موضحاً أنه عندما نضحك، يزداد حجم التنفس، وهذا يعني دخول كمية كبيرة من هواء التنفس إلى الرئتين قبل أن تخرج مرة أخرى.. لذا يُشار إلى الضحك "بالركض الداخلي".



كما تتوسع الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم لفترة قصيرة أثناء الضحك، ما يعني تزويد القلب بالأكسجين بشكل أفضل، وبالتالي يقوم القلب بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم على نحو أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الضحك على تنشيط 17 عضلة في الوجه فقط، و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.

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