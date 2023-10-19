وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء في غزة جراء عدوان الإحتلال ارتفع ووصل إلى 3785 شهيداً، منهم 1524 طفلاً، و 1000 سيدة و 120 مسن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات وصل إلى 12493 مصاباً، منهم 3983 طفلاً و 3300 سيدة .

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في اركاب مزيد من المجازر وابادة العوائل الفلسطينية وتدمير للاحياء السكنية والبنية التحتية، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق جهود الطواقم الطبية في إخلاء الجرحى بسبب الاستهداف المركز وتقطيع الطرق المؤدية للمستشفيات.



وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف 23 سيارة إسعاف و خروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل، إضافة إلى استهداف 19 مؤسسة صحية، وتوقف العمل في 14 مركز صحي تابع للرعاية الأولية بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود .



وقالت الوزارة إنه توقف الخدمات الأساسية في مستشفى اليمن السعيد بجباليا وتحويله للطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، وخروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي .



ونوهت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من ارتفاع نسبة اشغال الاسرّة إلى 150 % والحرجي والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام، ولا يوجد أي مخزون من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود في المستشفيات .



وحذرت أن أي تأخير في إدخال الإمدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سيؤدي الى فقدان المزيد من الجرحى والمرضى، وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالإسراع في إدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة.