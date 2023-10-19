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الملك يعود إلى أرض الوطن

10/19/2023 9:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد زيارة قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.




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