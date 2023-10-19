الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
10/19/2023 9:15:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد زيارة قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.
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