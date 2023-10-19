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4 شهداء خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

10/19/2023 9:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.


وأفادت مصادر لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.


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