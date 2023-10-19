4 شهداء خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم
التاريخ
10/19/2023 9:15:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأفادت مصادر لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد أربعة منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.
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