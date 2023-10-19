دليل المبتدئين لتداول السندات المالية في دُبي

(MENAFN
- Matrix PR)
يوفر الاستثمار في السندات المالية خياراً مُميزاً لتنويع استثماراتك وخفض نسبة التعرض للمخاطر. وتُعتبر السندات أكثر أماناً بالمقارنة بالأسهم والعُملات. ولكن إذا كنت في بداية رحلتك في التعامل مع السندات المالية، قد يصعب عليك فهم الميزات الخاصة بالسندات وأهم عيوبها ومُميزاتها، فهي مُختلفة تماماً عن التداول في البورصة وتتطلب أسلوباً مختلفاً في التعامل.
تقدم هذه المقالة بقلم ألثيا سبينوزي، خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت في ساكسو بنك، المعلومات اللازمة حول السندات وكيفية الاستثمار فيها عن طريق منصات التداول عبر الإنترنت في دبي.
ما هي السندات المالية؟
تُعتبر السندات المالية من الناحية الفنية أحد أساليب الدخل الثابت التي تُصدرها الحكومات والمؤسسات المالية للحصول على الأموال. وبعبارة بسيطة، يمكننا القول أنها عبارة عن قروض يمنحها المستثمرون للوكالة التي تصدر هذه السندات.
وتختلف السندات عن الأسهم في أن الدخل يكون ثابتاً عند وقت الإصدار ولا يتغير في أي مرحلة أثناء فترة السند المالي، وهناك مجال محدود للخسائر. فالهيئة التي أصدرت السند تلتزم بتسديد المبالغ لك في التاريخ المحدد تماماً كما هو الحال عندما تحصل على قرض من أحد البنوك وتكون مُلزماً بسداده. هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستثمرين يشترون السندات، أهمها تنويع استثماراتهم، فالأموال التي يتم الحصول عليها من السندات يتم استثماراها في العديد من المشاريع مما يوفر العائدات للهيئة التي أصدرتها.
ويذهب جزء من العائدات لحاملي السندات. أما إذا كنت مستثمراً في أحد تلك المشاريع، فيُمكنك تنويع محفظة استثماراتك من خلال شراء السندات، وحتى لو نتج عن استثماراتك المبدئية في المشاريع بعض الخسائر، فيُمكنك الحصول على بعض الأرباح من خلال السندات. وتذكر أن الهيئة التي تُصدر السندات عليها سداد المبالغ بغض النظر عن نجاح أو فشل المشاريع من الناحية المالية.
وتُعتبر السندات خياراً استثمارياً أكثر أماناً من الأسهم لأنها أقل تصاعداً وهبوطاً ولا تشهد الكثير من التقلبات، وعادة ما يكون أداؤها أفضل أثناء فترات الركود، فالسندات ذات الجودة العالية وخاصة الملاذات الاقتصادية الآمنة تتجه لتحقيق المكاسب عند حدوث ركود أو اضطرابات اقتصادية.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل السندات المالية أحد الاستثمارات التي يسعى العديد من الأفراد والمؤسسات للحصول عليها هو إمكانية توقع الدخل الناتج عنها. فعندما تشتري سهماً في البورصة مثلاً، يتوقف المكسب على صعود وهبوط سعر السهم. وحتى عند تداول الفوركس في دولة الإمارات، فإن تغير الأسعار هو ما يُحدد المكاسب. أما بالنسبة للسندات المالية، فالوضع مُختلف تماماً، فأنت تضمن مبلغاً محدداً حتى قبل شراء السند. وبعد شراء السند، تحصل على الفوائد وأصل المبلغ الذي تم استثماره خلال فترة الاستحقاق.
وبالإضافة إلى ذلك، يُمكنك تداول السندات المالية كما هو الحال مع الأسهم، حيث يمكنك بيع السندات في السوق الثانوية قبل تاريخ انتهاء السند والحصول على الأرباح. وتسمح لك أفضل المنصات للتداول عبر الإنترنت في دولة الإمارات ببيع وشراء السندات كما هو الحال في فوركس أو في الأسهم. ولذلك، توجد العديد من الطرق للحصول على مكاسب من تداول السندات.
أنواع السندات في الإمارات العربية المُتحدة
قبل البدء في الاستثمار في السندات، عليك أن تعرف بوجود ثلاثة أنواع من السندات للاستثمار فيها، وهي السندات الحكومية وسندات الشركات والسندات المحلية. وكما هو واضح من التسمية، فإن السندات الحكومية تصدرها الحكومة وسندات الشركات تصدرها الشركات، أما بالنسبة للسندات المحلية فتصدرها البلديات والمجالس المحلية. وتختلف السندات كذلك من حيث المبالغ والفائدة وفترة السندات والعديد من الأمور الأخرى.
وتُصدر الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة سندات الخزينة للحصول على أموال لتنمية الاقتصاد، ويُمكن للمستثمرين المحليين والأجانب شراء سندات الخزينة بمجرد استيفاء الشروط والأحكام الخاصة بها. وأقيم المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 في شهر يناير الماضي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة. وهذا يعني أن عدد الناس الذين سجلوا للحصول على هذه السندات يزيد بنسبة 6.2 أضعاف عن عدد السندات التي كانت متاحة للشراء. ويُظهر هذا تزايد الطلب على الاستثمارات في السندات في دولة الإمارات.
ولأن السندات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يمكن لهؤلاء المستثمرين شراء ما يُسمى صكوك الخزينة الإسلامية، والتي تشبه سندات الخزينة العادية مع بعض الاختلافات الطفيفة. وأصدرت الحكومة الإماراتية كذلك سندات سيادية، والغرض منها هو الوصول للأسواق العالمية للحصول على المزيد من التمويل.
وعلى المستثمرين أيضاً الانتباه إلى إمكانية الاستفادة من السندات التي تصدرها عدد من الشركات في الإمارات، وعند التفكير في الاستثمار في تلك السندات، يجب دراسة مزايا الائتمان وسعر الفائدة، فقد تتغير قيمة تلك السندات وجدارتها الائتمانية طبقاً لأداء الشركة التي أصدرتها. ولكن، بالنسبة لسعر الفائدة، فهو يرتبط بالسندات الحكومية، ولذلك فإن السندات عالية الجودة عادة ما تفقد قدراً أقل من قيمتها حتى أثناء تراجع السوق، وعليك بالحذر عند التعامل مع السندات غير المرغوب فيها والتي غالباً ما يتم فقدان قيمتها في حالة عدم استقرار الأوضاع في الأسواق أو عند التعرض لمشكلات اقتصادية.
وبعد الظروف الصعبة التي شهدنها في عام 2022، يُعتبر عام 2023 هو الوقت المناسب للاستثمار والتنوع في شراء المستندات. ووصلت سندات الخزينة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات. ولذلك فمن المنطقي الاستثمار في أحد هذه الأدوات الاستثمارية وسندات الشركات عالية الجودة لتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات.
وللبدء في الاستثمار في السندات، قم بالتسجيل في أفضل منصة تداول عبر الإنترنت في دولة الإمارات. وأغلب هذه المنصات تسهل التداول في الفوركس في دبي ومختلف أنحاء الدولة.
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