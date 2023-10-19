سامسونج السعودية للإلكترونيات تقيم فعالية نادي سامسونج في جامعة الملك سعود

(MENAFN
- Edelman) الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 أكتوبر 2023 - اطلقت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات فعالية نادي سامسونج في جامعة الملك سعود في الرياض. وتقدم سامسونج من خلال هذا الفعالية تجارب مختلفة تشمل مناطق مخصصة تعطي الجمهور فرصة التعرف على أحدث أجهزتها بطريقة تفاعلية تسلط الضوء على أبرز المزايا في كل جهاز على حدة، بالإضافة إلى مسابقات يومية توزع من خلالها العديد من أجهزتها الحديثة.
ومن المناطق التي تقدمها الفعالية منطقة FlexCam Selfie، حيث يتمكن الزوار من استكشاف زوايا التقاط صور السيلفي باستخدام جهاز Galaxy Z Flip5. بينما تقدم منطقة الألعاب الإلكترونية تجربة مثيرة تبرز الأداء القوي لأجهزة Galaxy Z Fold5 وTab S9 من خلال مجموعات متنوعة من الألعاب. وتتيح منطقتي Galaxy Z Flip5 و S23 للزوار أيضًا فرصة التقاط صور احترافية بخلفيات متعددة.
أما المسابقات اليومية، تتيح سامسونج لزوار الفعالية المشاركة في مسابقاتها اليومية والتي توزع من خلالها ما يصل إلى 23 من أجهزتها الحديثة بشكل يومي. وتشمل الجوائز أجهزة Galaxy Z Fold5 وأجهزة Galaxy Z Flip5 وسلسلة ساعات Galaxy Watch6.
وفي هذا السياق، علق رئيس قطاع الجوالات في سامسونج السعودية، سامي خيرالله، قائلاً: "يسعدنا رؤية هذا التفاعل الكبير الذي تشهدة فعالية نادي سامسونج، والتي نهدف من خلالها إلى التفاعل مع الجمهور وتقديم تجربة مختلفة تعطيهم الفرصة لتجربة أجهزتنا والتعرف عليها عن قرب. نسعى دائمًا إلى تقديم تجارب استثنائية لعملائنا، وهذا الفعالية هي جزء من جهودنا لتحقيق ذلك."
وتلاقي الفعالية التي أنطلقت يوم 15 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر، في البهو الرئيسي للجامعة، أقبال كبير وتفاعل من قبل الزوار مع الأنشطة المختلفة والمسابقات اليومية.
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