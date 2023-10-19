إثراء يطلق مؤتمره الإبداعي 'تنوين' الأول من نوعه في المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الظهران- أصداف نيوز:
يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مؤتمر إثراء الإبداعي (تنوين) والذي يعد الأول من نوعه في المملكة والذي يُعنى بمفاهيم الإبداع وتقاطعاتها مع مختلف المجالات، حيث يجمع المؤتمر الذي يأتي على مدى أربعة أيام بمقر المركز بالظهران في الفترة من 17-20 ربيع الآخر 1445ه الموافق (1-4 نوفمبر 2023م) نخبة خبراء من حول العالم للتحدث عن رؤاهم وتأملاتهم حول مفهوم“المدى” كموضوع أساسي لتنوين هذا العام والذي يصافح الزوار بحلة جديدة أكثر تخصصًا في تناول الموضوعات التي تهم المهتمين بالتصميم، ويستعرض ممارساتهم الإبداعية لتطويع المدى في ابتكاراتهم ومشاريعهم المختلفة، من خلال طرح العديد من الأسئلة المُلحة في سياق قضايا عالمنا المعاصر وعن تأثير الاقتصاد الإبداعي ودوره المهم في صنع الأثر ونشر ثقافة الابتكار.
وأشارت إلى أن تنوين هذا العام يأتي مختلفًا عن الأعوام السابقة بمؤتمر إبداعي نسعى أن يكون منصة لكافة المبدعين والمواهب ومساحة لخلق رؤى متنوعة ومختلفة من خلال مفهوم“المدى” والذي سنقترب من خلاله لفهم العملية الإبداعية، فمن أكبر وِحدة وحتى الميكرو، سنُبحر في معنى المدى وسنتعمق في أبعاده وفي جميع مجالات التصميم، من العمارة مرورًا بالتصميم الجرافيكي وصولاً إلى تصميم الأزياء، لإيجاد طرق وحلول إبداعية للمشاكل والقضايا المعاصرة الملحة، من خلال 8 ورش عمل و12 لقاءً متنوعًا مع أكثر من 30 متحدثًا من حول العالم وأربعة معارض، ليتمكن المصممون والمعماريون من إيجاد حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم، لنفهم قيمة التصميم ولنعكس أثر هذه الحلول على حياتنا اليومية.
وبقالب غير اعتيادي، وبعيدًا عن المنصات التدريبية التقليدية، يقدم تنوين برنامج“يوم بصحبة خبير” وهي فرصة لقضاء يوم مع خبير مشهور في مجال تخصصه، إلى جانب مقابلة عدد ممن يُشاركون الزائر الشغف والاهتمام. وستمنح هذه التجربة الإثرائية فرصة التعرف عن قرب على كيفية عمل المختص وأسباب نجاحه، متضمنًا مجموعة من التجارب التفاعلية والجلسات الاستشارية والزيارات الميدانية والمشاريع المشتركة.
ويطل تنوين هذا العام بعدد من المعارض التي تحتفي بالتصميم والإبداع في سياقات مختلفة، ليأخذهم في رحلة مترابطة عبر أربع مساحات تحاكي مسارات التصميم المختلفة، حيث تبدأ هذه الرحلة بمساحةٍ تعرض أعمالًا لخريجي كليات التصميم والعمارة من أرجاء العالم العربي، مرورًا بالمساحة الثانية التي تعرض حصيلة عام كامل من مشاريع وتجارب المشاركين في مختبر الأفكار، وصولًا إلى المساحة الثالثة التي يتعرّف فيها الزوار على الأعمال الفائزة في تحديات تنوين، حيث سعى كل تحدٍّ منها لابتكار حلول مستدامة لمشاكل واقعية يواجهها العالم، ثمّ انتهاءً بمعرض عالمي يقدم بالتعاون مع“إيزولا” يضمّ مجموعة مختارة من أعمال مصممين وفنانين محترفين من مختلف دول العالم، يسلّطون الضوء في أعمالهم على دور التصميم والإبداع عبر مفهوم“المدى”.
ويحتفي هذا المعرض بالأشخاص الذين يحافظون على تراثنا وأرضنا، داعيًا زوار تنوين إلى التأمل في جمال القطع المعروضة، المستلهمة من حكمة أجدادنا والممزوجة بأحدث الحرف، حيث يبعث الفنانون الحياة في مجال التصميم، مقلصين بذلك الفجوة بين الابتكار وكل ما هو تقليدي.
كما يكشف مؤتمر تنوين عن أكبر تحدٍ إبداعي والموجه للمبتكرين من جميع أنحاء العالم ليقدموا حلولًا تعالج أزمة اللاجئين العالمية التي تعد إحدى أبرز الأزمات القائمة والمستمرة في التفاقم مع كل صراع، من خلال”تحدي تصميم حلول للاجئين”.
والذي يطرح فرصة لابتكار حلول تمكين مستدامة، تحسن من جودة حياة اللاجئين داخل المخيمات حول العالم، إذ يقدم التحدي ثلاثة مسارات تتطلّبُ حلولًا مبتكرة وهي: التعليم والأمن الغذائي والطاقة.
فيما يشتمل المؤتمر على“ورش عمل تنوين” التفاعلية والممتعة والتي صممت لتحفيز الإبداع الكامن لدى المصممين والهواة، ولتمّكنهم من استكشاف جوانب جديدة ومتنوعة في عالم التصميم مما ينمي نمط تفكيرهم الإبداعي ويساعدهم على الابتكار والخروج عن المألوف، كما تتسم هذه الورش العملية بالمتعة وتزخر بتجارب تفاعلية تساهم في تطوير المهارات المهنية والتقنية.
يشار إلى أن التسجيل متاح للمهتمين من المصممين والهواة وغيرهم من الزوار لحضور فعاليات المؤتمر الذي تنطلق فعالياته نوفمبر المقبل والاستفادة من لقاء الخبراء في مجالاتهم من خلال صفحة المؤتمر على الموقع الإلكتروني للمركز.
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