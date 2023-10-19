إثراء يطلق مؤتمره الإبداعي 'تنوين' الأول من نوعه في المملكة

الظهران- أصداف نيوز:

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مؤتمر إثراء الإبداعي (تنوين) والذي يعد الأول من نوعه في المملكة والذي يُعنى بمفاهيم الإبداع وتقاطعاتها مع مختلف المجالات، حيث يجمع المؤتمر الذي يأتي على مدى أربعة أيام بمقر المركز بالظهران في الفترة من 17-20 ربيع الآخر 1445ه الموافق (1-4 نوفمبر 2023م) نخبة خبراء من حول العالم للتحدث عن رؤاهم وتأملاتهم حول مفهوم“المدى” كموضوع أساسي لتنوين هذا العام والذي يصافح الزوار بحلة جديدة أكثر تخصصًا في تناول الموضوعات التي تهم المهتمين بالتصميم، ويستعرض ممارساتهم الإبداعية لتطويع المدى في ابتكاراتهم ومشاريعهم المختلفة، من خلال طرح العديد من الأسئلة المُلحة في سياق قضايا عالمنا المعاصر وعن تأثير الاقتصاد الإبداعي ودوره المهم في صنع الأثر ونشر ثقافة الابتكار.

وأشارت إلى أن تنوين هذا العام يأتي مختلفًا عن الأعوام السابقة بمؤتمر إبداعي نسعى أن يكون منصة لكافة المبدعين والمواهب ومساحة لخلق رؤى متنوعة ومختلفة من خلال مفهوم“المدى” والذي سنقترب من خلاله لفهم العملية الإبداعية، فمن أكبر وِحدة وحتى الميكرو، سنُبحر في معنى المدى وسنتعمق في أبعاده وفي جميع مجالات التصميم، من العمارة مرورًا بالتصميم الجرافيكي وصولاً إلى تصميم الأزياء، لإيجاد طرق وحلول إبداعية للمشاكل والقضايا المعاصرة الملحة، من خلال 8 ورش عمل و12 لقاءً متنوعًا مع أكثر من 30 متحدثًا من حول العالم وأربعة معارض، ليتمكن المصممون والمعماريون من إيجاد حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم، لنفهم قيمة التصميم ولنعكس أثر هذه الحلول على حياتنا اليومية.

وبقالب غير اعتيادي، وبعيدًا عن المنصات التدريبية التقليدية، يقدم تنوين برنامج“يوم بصحبة خبير” وهي فرصة لقضاء يوم مع خبير مشهور في مجال تخصصه، إلى جانب مقابلة عدد ممن يُشاركون الزائر الشغف والاهتمام. وستمنح هذه التجربة الإثرائية فرصة التعرف عن قرب على كيفية عمل المختص وأسباب نجاحه، متضمنًا مجموعة من التجارب التفاعلية والجلسات الاستشارية والزيارات الميدانية والمشاريع المشتركة.

ويطل تنوين هذا العام بعدد من المعارض التي تحتفي بالتصميم والإبداع في سياقات مختلفة، ليأخذهم في رحلة مترابطة عبر أربع مساحات تحاكي مسارات التصميم المختلفة، حيث تبدأ هذه الرحلة بمساحةٍ تعرض أعمالًا لخريجي كليات التصميم والعمارة من أرجاء العالم العربي، مرورًا بالمساحة الثانية التي تعرض حصيلة عام كامل من مشاريع وتجارب المشاركين في مختبر الأفكار، وصولًا إلى المساحة الثالثة التي يتعرّف فيها الزوار على الأعمال الفائزة في تحديات تنوين، حيث سعى كل تحدٍّ منها لابتكار حلول مستدامة لمشاكل واقعية يواجهها العالم، ثمّ انتهاءً بمعرض عالمي يقدم بالتعاون مع“إيزولا” يضمّ مجموعة مختارة من أعمال مصممين وفنانين محترفين من مختلف دول العالم، يسلّطون الضوء في أعمالهم على دور التصميم والإبداع عبر مفهوم“المدى”.

ويحتفي هذا المعرض بالأشخاص الذين يحافظون على تراثنا وأرضنا، داعيًا زوار تنوين إلى التأمل في جمال القطع المعروضة، المستلهمة من حكمة أجدادنا والممزوجة بأحدث الحرف، حيث يبعث الفنانون الحياة في مجال التصميم، مقلصين بذلك الفجوة بين الابتكار وكل ما هو تقليدي.

كما يكشف مؤتمر تنوين عن أكبر تحدٍ إبداعي والموجه للمبتكرين من جميع أنحاء العالم ليقدموا حلولًا تعالج أزمة اللاجئين العالمية التي تعد إحدى أبرز الأزمات القائمة والمستمرة في التفاقم مع كل صراع، من خلال”تحدي تصميم حلول للاجئين”.

والذي يطرح فرصة لابتكار حلول تمكين مستدامة، تحسن من جودة حياة اللاجئين داخل المخيمات حول العالم، إذ يقدم التحدي ثلاثة مسارات تتطلّبُ حلولًا مبتكرة وهي: التعليم والأمن الغذائي والطاقة.

فيما يشتمل المؤتمر على“ورش عمل تنوين” التفاعلية والممتعة والتي صممت لتحفيز الإبداع الكامن لدى المصممين والهواة، ولتمّكنهم من استكشاف جوانب جديدة ومتنوعة في عالم التصميم مما ينمي نمط تفكيرهم الإبداعي ويساعدهم على الابتكار والخروج عن المألوف، كما تتسم هذه الورش العملية بالمتعة وتزخر بتجارب تفاعلية تساهم في تطوير المهارات المهنية والتقنية.

يشار إلى أن التسجيل متاح للمهتمين من المصممين والهواة وغيرهم من الزوار لحضور فعاليات المؤتمر الذي تنطلق فعالياته نوفمبر المقبل والاستفادة من لقاء الخبراء في مجالاتهم من خلال صفحة المؤتمر على الموقع الإلكتروني للمركز.