كيف تتعامل إيجابياً مع اكتئاب أخبار الحروب؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد هذه الفترة من الزمن وقتاً عصيباً مليئاً بالتحديات، حيث توجد مناطق حرب نشطة في جميع أنحاء العالم. لذلك لابد من أن نفهم كيفية التعامل مع الأمر والحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية في مثل هذه الظروف.ويرى الطبيب النفسي الهندي، الدكتور مظهر علي في مستشفيات كير، أن التعامل مع الأخبار المؤلمة خلال هذا الوقت أمر صعب، ولكنه بيّن أن هناك استراتيجيات يمكننا استخدامها للمساعدة في الحفاظ على صحتنا العقلية والعاطفية.فيما يلي أهم الطرق للحفاظ على الصحة العقلية والعاطفية أثناء الحروب :الحد من المتابعة

يعني هذا تقليل مقدار الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. والتقليل من التعرض للأخبار المؤلمة عن طريق تخصيص أوقات محددة لمتابعة التحديثات والالتزام بهذه الحدود.

اختيار مصادر موثوقة

التركيز على مصادر الأخبار الموثوقة، التي توفر معلومات مدروسة جيداً ومتوازنة، وتجنب العناوين المثيرة، أو التي يمكن أن تضخم القلق.

التواصل مع الأحباء والأصدقاء

من الضروري مناقشة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، لأن التحدث عن الأخبار المؤلمة يساعد في معالجة المشاعر، وكسر الشعور بالعزلة.

تحقيق التوازن

يُنصح بالموازنة بين الأخبار السلبية والمحتوى الإيجابي، ومتابعة الحسابات أو مواقع الويب، التي تشارك قصصاً ملهمة أو مواد تعليمية.

ممارسة اليقظة الذهنية

ينصح بالاندماج في تقنيات اليقظة، والتأمل لتقليل القلق، وهذا يساعد في ردود الأفعال العاطفية تجاه الأخبار المؤلمة.

خذ فترات راحة

الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار لمدة يوم أو عطلة نهاية أسبوع لإعادة الشحن عقلياً وعاطفياً.

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