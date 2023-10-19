طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين مع دعم الاحتلال من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى دخول جهات أخرى لساحة الصراع.



وذكرت وكالة "تسنيم" اليوم الخميس، أن باقري أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والقطري خالد بن محمد العطيه، دعا خلالهما المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الجرائم الصهيونية ضد أهالي غزة وإغاثة السكان.



وقال باقري خلال محادثة مع شويغو، إن "استمرار جرائم النظام الصهيوني ودعمه المباشر ومساعدته من الدول الأخرى يعقد الوضع وقد يؤدي إلى دخول لاعبين جدد للساحة".



واتفق باقري وشويغو على التعاون في إجراءات الإغاثة، مضيفة أن الطرفين ناقشا كذلك ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.



من جانبه أكد شويغو موقف روسيا الواضح والداعي لضرورة وقف إطلاق النار والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين، مشيرا إلى أن مبادرة روسيا في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لم تنجح بسبب معارضة بعض الدول الغربية. روسيا اليوم

