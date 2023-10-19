تقلبات ضغط الدم تهدد الدماغ والقلب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن تقلب ضغط الدم يمكن أن يكون نذيراً لكل من الخرف وأمراض القلب.
وأفاد فريق البحث من جامعة ساوث أستراليا أن صعود وهبوط قراءات الضغط خلال 24 ساعة أو حتى على مدار عدة أيام أو أسابيع مرتبط بضعف التفكير.
كما ربطت النتائج بين الاختلافات الكبيرة في قراءة ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى، وبين تصلب الشرايين.
ودرس الباحثون هذا الأمر على 70 من كبار السن الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80 عاماً، ولم تظهر عليهم علامات الخرف أو ضعف التفكير.
وراقب فريق البحث ضغط الدم لدى المشاركين، وخضعوا لاختبار إدراكي، وقياس تصلب الشرايين في الدماغ والأوعية الدموية.
واعتبرت النتائج أن تقلب ضغط الدم يمكن أن يكون بمثابة علامة سريرية مبكرة أو هدف علاجي لضعف التفكير.
وقالت الباحثة داريا غوتريدج: "تركز العلاجات السريرية على ارتفاع ضغط الدم، بينما تتجاهل تباين ضغط الدم".
وأضافت: "لقد وجدنا أن تقلبات ضغط الدم، سواء تلك المسجلة خلال ساعات أو المسجلة خلال أيام أو أسابيع، علامة تحذيرية على الإصابة بالخرف ومتاعب القلب.
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