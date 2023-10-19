تقلبات ضغط الدم تهدد الدماغ والقلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن تقلب ضغط الدم يمكن أن يكون نذيراً لكل من الخرف وأمراض القلب.وأفاد فريق البحث من جامعة ساوث أستراليا أن صعود وهبوط قراءات الضغط خلال 24 ساعة أو حتى على مدار عدة أيام أو أسابيع مرتبط بضعف التفكير.



كما ربطت النتائج بين الاختلافات الكبيرة في قراءة ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى، وبين تصلب الشرايين.



ودرس الباحثون هذا الأمر على 70 من كبار السن الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80 عاماً، ولم تظهر عليهم علامات الخرف أو ضعف التفكير.

وراقب فريق البحث ضغط الدم لدى المشاركين، وخضعوا لاختبار إدراكي، وقياس تصلب الشرايين في الدماغ والأوعية الدموية.



واعتبرت النتائج أن تقلب ضغط الدم يمكن أن يكون بمثابة علامة سريرية مبكرة أو هدف علاجي لضعف التفكير.



وقالت الباحثة داريا غوتريدج: "تركز العلاجات السريرية على ارتفاع ضغط الدم، بينما تتجاهل تباين ضغط الدم".



وأضافت: "لقد وجدنا أن تقلبات ضغط الدم، سواء تلك المسجلة خلال ساعات أو المسجلة خلال أيام أو أسابيع، علامة تحذيرية على الإصابة بالخرف ومتاعب القلب.

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