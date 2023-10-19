هل يمكن للرجال والنساء استخدام نفس منتجات العناية بالبشرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى الرجال والنساء على حد سواء للعناية ببشرتهم، وخاصة عندما يعانون من مشاكل جلدية، مثل حب الشباب والوردية والتجاعيد.وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، أكانكشا سانوفي، فإن بشرة الإنسان بشكل عام تتطلب الحماية من الشمس، والمرطبات، والمنظفات ذات درجة الحموضة المتوازنة، لذا يمكن للرجال استخدام جميع منتجات العناية بالبشرة الشائعة وفقاً لاحتياجاتهم.وفي حين أن هناك بعض الاختلافات البيولوجية في تكوين الجلد واحتياجاته بين الرجال والنساء، إلا أن المبادئ الأساسية للعناية بالبشرة تنطبق على الجنسين.مكونات العناية بالبشرة مناسبة للجنسينتقدم مكونات العناية بالبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والريتينول ومضادات الأكسدة والببتيدات، فوائد للجميع، وتعالج مشاكل البشرة الفردية مثل الشيخوخة أو حب الشباب، وهذا ما أكدته الدكتورة كونا رامداس، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية في مستشفيات كامينيني، في حيدر أباد.

نوع البشرة هو ما يحدث الفرق وليس الجنس

وفقاً للدكتورة راماداس، يجب تخصيص العناية بالبشرة بناءً على نوع البشرة والاهتمامات والتفضيلات الفردية بدلاً من الجنس. نوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، يجب أن يكون العامل الذي يدفع الإنسان لاختيار المنتج. وأضافت الدكتورة راماداس "إن المكونات مثل واقي الشمس، ومضادات الأكسدة، والمرطبات، والمقشرات لها أهمية عالمية، بغض النظر عن الجنس".

أين يكمن الاختلاف؟

بحسب الدكتورة سانغفي، فإن منتجات مثل غسول الجسم ومنتجات الحلاقة هي التي تختلف بين الرجال والنساء، كما يحتاج الرجال إلى منتجات مصممة خصوصاً للعناية بشعر الوجه، مثل زيوت اللحية، وقد يكونون أكثر عرضة لبعض الأمراض الجلدية الخاصة بالرجال، في حين قد تركز النساء أكثر على منتجات التغيرات الهرمونية، مثل علاجات حب الشباب.

اختلافات في بنية البشرة بين الرجال والنساء

من الناحية التشريحية، هناك اختلافات في بنية الجلد بين الرجال والنساء. على سبيل المثال، يتمتع الرجال بجلد أكثر سمكاً بنسبة 20% من النساء الذين لديهم عدد أكبر من بصيلات الشعر والغدد الدهنية. وبالمثل، فإن نمط الشيخوخة لدى الرجال والنساء يميل أيضاً إلى الاختلاف. وفي حين أن الرجال يتقدمون في السن تدريجياً بسبب الانخفاض التدريجي في محتوى الكولاجين على مدار حياة الرجل، فإن الإناث من ناحية أخرى، يملن إلى التقدم في السن بشكل كبير في النصف الأخير من حياتهن، عادة بعد انقطاع الطمث.

وفي حين أن معظم منتجات العناية بالبشرة مخصصة للجنسين، إلا أن هناك بعض الحالات المحددة التي قد تكون هناك حاجة فيها إلى منتجات مختلفة. على سبيل المثال، غالباً ما يكون لدى الرجال بشرة دهنية ومتضررة وشعر أكثر في الوجه، الأمر الذي قد يتطلب إجراءات مختلفة للحلاقة والترطيب. وقد تحتاج النساء اللواتي يضعن المكياج بانتظام إلى منتجات إضافية مثل مزيلات المكياج.

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