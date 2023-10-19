الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت جمعية الشؤون الدولية، اليوم الخميس، من أن المخطط الإسرائيلي، سيشمل الضفة الغربية، بحيث تكون المحطة الثانية، بعد حرب الإبادة والتهجير في غزة.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، حذّر منذ توليه سلطاته الدستورية من تداعيات عدم تحقيق السلام العادل.

وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال في غزة حرب إبادة وتهجير، داعية في ظل هذا الوضع الخطير إلى الوقوف خلف جلالة الملك، وتحمل كل شخص لمسؤولياته في الحفاظ على أمن الأردن.



وقالت الجمعية، إن ما يقوم به الاحتلال لن يقتصر على قطاع غزة، بل سيكون له امتداد على دول الجوار القريبة والبعيدة على حد سواء، ويتعدى ذلك إلى تنفيذ المخططات الإسرائيلية لتغيير خريطة الشرق الأوسط.



وأضافت الجمعية، أنها تابعت باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، غير آبهة بالقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.



وأوضحت الجمعية، أن الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال في العدوان، إلى جانب الدعم الأوروبي، شجع الاحتلال على التمادي والتخطيط لتهجير الفلسطينيين من غزة.

