رياضة جديدة تتفوق على التنس.. وتقدم فوائد صحية كبيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشرت مؤخراً رياضة جديدة غريبة أصبحت أكثر شعبية من التنس حول العالم، وتقول دراسة أجرتها آبل إن هذه الرياضة تجلب فوائد صحية هائلة، بما في ذلك تحسين نتائج الصحة العقلية.وتجمع رياضة البيكل بول بين أفضل ما في التنس وتنس الطاولة وكرة الريشة.. ويتم لعبها على ملعب يشبه ملعب كرة الريشة وتتضمن مضرباً وكرة بلاستيكية صغيرة مثقوبة.



وفي دراسة القلب والحركة التي أجرتها آبل مؤخراً، والتي تم فيها تحليل أكثر من 250.000 تمرين لكرة البيسبول والتنس المسجلة باستخدام ساعات آبل، كان الباحثون متحمسين لمشاركة الأفكار حول الشعبية المتزايدة لكرة البيسبول، ومدى تنافسها مع التنس التقليدي في تعزيز الصحة والعافية.

وفي جلسات التمرين هذه، غالباً ما شهد المشاركون فترات طويلة من اللعب مع الحفاظ على معدل ضربات القلب عند حوالي 70% من الحد الأقصى المقدر.. وفي حين أن جلسات البيكل بول استمرت عادةً لفترة أطول قليلاً من تدريبات التنس، فقد قضى عشاق التنس وقتاً أطول في مناطق معدل ضربات القلب الأعلى كثافة وحققوا متوسطاً أعلى لمعدل ضربات القلب.



والأمر اللافت للنظر هو شعبية تدريبات البيكل بول، التي تجاوزت جلسات التنس لأول مرة وفقاً لأبحاث آبل.. وتبدو هذه الرياضة ذات شعبية متساوية بين مختلف الفئات العمرية، مع ميل طفيف نحو المشاركين الذكور.

ودرس الباحثون أيضاً فوائد الصحة العقلية المحتملة لهذه الأنشطة.. وأظهرت النتائج على أداة فحص الاكتئاب انخفاض معدلات المزاج المكتئب بين لاعبي البيكل بول والتنس، ما يؤكد التأثير الإيجابي للنشاط البدني على الصحة العقلية.



ومع تفوق لعبة البيكل بول على التنس من حيث عدد المشاركين في يوليو (تموز) 2023، فمن الواضح أن هذه الرياضة تكتسب اعترافاً واسع النطاق.. وفي حين أن تدريبات التنس تظهر تقلبات موسمية، فإن تدريبات البيكل بول تتمتع بنمو مطرد على مدار العام.

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