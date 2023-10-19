الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عقبة جبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وأفادت مصادر لـــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب استداعائهما وتسليم أنفسهما إلى الاحتلال وهما محمد عزات، وإبراهيم العالم من مخيم عقبة جبر.
يُذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزليهما صباح اليوم واعتقلت شقيق أحدهما صباحا، وهو أيوب العالم.
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