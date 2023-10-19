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الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عقبة جبر

10/19/2023 8:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.


وأفادت مصادر لـــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب استداعائهما وتسليم أنفسهما إلى الاحتلال وهما محمد عزات، وإبراهيم العالم من مخيم عقبة جبر.


يُذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزليهما صباح اليوم واعتقلت شقيق أحدهما صباحا، وهو أيوب العالم.


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