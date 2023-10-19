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زيادين: نقف بكل الإمكانات لوقف العدوان الغاشم على غزة

10/19/2023 8:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - المكسيكية النائب المهندس هيثم زيادين إننا نقف اليوم بكل الإمكانات والجهود لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وما يجري من احداث يخالف الأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن السكوت عنه.
وأكد زيادين لدى لقاء الجمعية بدار مجلس النواب اليوم الخميس السفير المكسيكي لدى المملكة روبيرتو رودريغيز أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لا يتوقف وهو الصوت المسموع وصوت الحكمة للعالم لوقف الحرب على قطاع غزة فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى القطاع.
وشدد زيادين على ان جميع مكونات الشعب الأردني والحكومة ومجلسي النواب والأعيان تقف خلف القيادة الهاشمية في الذود والدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام واستقرار على ترابه الوطني.
وأشار الى أهمية تطوير سبل التعاون المتبادل بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والبرلمانية وإزالة كافة المعيقات التي تواجهها.




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