أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، عن استعداد القوات التركية "للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء في قطاع غزة، بما يتماشى مع التوجيهات".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، "القوات المسلحة التركية، لديها خبرة في مجالي الإخلاء والدعم الصحي، والعنصر الأهم في تنفيذ جهود الإغاثة، هو ملائمة البيئة في المنطقة".

وأكد على ضرورة إنهاء "الصراعات" بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن، من أجل السلام في المنطقة والعالم.



وشدد على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في غزة واتخاذ "خطوات إيجابية متبادلة من أجل التوصل إلى حل دائم".

RT