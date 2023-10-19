أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، عن استعداد القوات التركية "للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء في قطاع غزة، بما يتماشى مع التوجيهات".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، "القوات المسلحة التركية، لديها خبرة في مجالي الإخلاء والدعم الصحي، والعنصر الأهم في تنفيذ جهود الإغاثة، هو ملائمة البيئة في المنطقة".
وأكد على ضرورة إنهاء "الصراعات" بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن، من أجل السلام في المنطقة والعالم.
وشدد على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في غزة واتخاذ "خطوات إيجابية متبادلة من أجل التوصل إلى حل دائم".
RT
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