إعــــــــــلان قطع التيار الكهربائي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد الموافق 22/10/2023، من الساعةالتاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة القدس:

أجزاء من ابو ديس وتشمل: جامعة أبو ديس ومحيطها، أجزاء من شارع الجامعة، جميع المنطقة بين جامعة أبو ديس والسواحرة الشرقية، محيط مفرق أبو عيدة، محيط منطقة عرقوب الخيل، محيط منطقة أبو مغير – طريق الدلة

واوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة

لتلك المناطق.



