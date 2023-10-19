إعــــــــــلان قطع التيار الكهربائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد الموافق 22/10/2023، من الساعة
التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة القدس:
أجزاء من ابو ديس وتشمل: جامعة أبو ديس ومحيطها، أجزاء من شارع الجامعة، جميع المنطقة بين جامعة أبو ديس والسواحرة الشرقية، محيط مفرق أبو عيدة، محيط منطقة عرقوب الخيل، محيط منطقة أبو مغير – طريق الدلة
واوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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