أبناء شعبنا في بيت لحم يشيعون جثمان الطفل أحمد صدوق إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- شيّع أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد منير صدوق (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بقرية أرطاس جنوب شرق بيت لحم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منزل الشهيد، حيث ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون عليه صلاة الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في أرطاس.
وكان الشهيد أحمد صدوق، قد ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة واندلاع مواجهات، حيث أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي بينهم الشهيد صدوق.
وعم الإضراب الشامل في مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد صدوق.
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