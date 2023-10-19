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أبناء شعبنا في بيت لحم يشيعون جثمان الطفل أحمد صدوق إلى مثواه الأخير

10/19/2023 8:15:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شيّع أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد منير صدوق (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بقرية أرطاس جنوب شرق بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منزل الشهيد، حيث ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون عليه صلاة الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في أرطاس.

وكان الشهيد أحمد صدوق، قد ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة واندلاع مواجهات، حيث أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي بينهم الشهيد صدوق.

وعم الإضراب الشامل في مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد صدوق.


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