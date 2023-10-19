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مصادر في الفاتيكان: البابا فرنسيس يريد حضور مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

10/19/2023 8:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت مصادر في الفاتيكان إن البابا فرنسيس قد يحضر قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي تبدأ الشهر المقبل في دبي للتأكيد على دعوته التي أطلقها مؤخرا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها بابا الفاتيكان مؤتمرا للأمم المتحدة لتغير المناخ منذ بدء هذه المؤتمرات عام 1995.

وقال الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان لرويترز في روما أمس الأربعاء إن البابا فرنسيس يريد الذهاب إلى دبي، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ورجّحت مصادر أخرى بالفاتيكان أن البابا سيذهب بنسبة 90 بالمئة إلى المؤتمر الذي يعقد بين 30 نوفمبر
و 12 ديسمبر.

وعادة ما يحضر رؤساء الدول فقط الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات ويلقون كلمات رئيسية.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية الاجتماعين الأخيرين في شرم الشيخ بمصر العام الماضي وجلاسكو باسكتلندا في عام 2021.

ومثل هذه المؤتمرات هي أيضا مناسبات لعقد اجتماعات ثنائية.

وجعل البابا فرنسيس (86 عاما) حماية البيئة إحدى السمات المميزة لبابويته والتقى الأسبوع الماضي برئيس كوب28 سلطان الجابر.

وفي وثيقة كبرى صدرت في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ناشد فرنسيس منكري تغير المناخ والسياسيين المترددين إلى تغيير موقفهم، قائلا إنهم لا يستطيعون التغاضي عن الأسباب البشرية أو الاستهزاء بالعلم بينما قد يكون الكوكب "على مقربة من نقطة الانهيار".

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