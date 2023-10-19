عقد مجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين يعقد ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، تم خلالها مناقشة

"إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاء تنظيم الورشة ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي.

وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين:

"الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة نموذج عالمي رائد في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم يواصل مبادراته النوعية التي تعكس حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقالت هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية: "الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية".

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