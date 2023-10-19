تهديدات لبنزيما بتجريده من الكرة الذهبية

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- Khaberni) خبرني - كشف تقرير صحفي فرنسي، حقيقة إمكانية تجريد كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.
وأشارت شبكة RMC سبورت الفرنسية إلى أن بنزيما يواجه حاليا ضغوطا شديدة بسبب موقفه من الأحداث الملتهبة في المنطقة، وتعاطفه مع ضحايا قطاع غزة.
وأضافت أن مسؤولين بارزين في فرنسا مثل وزير الداخلية، وعضوة بالبرلمان، طالبوا بسحب الجنسية من نجم ريال مدريد الإسباني السابق.
لكن محامي كريم بنزيما، أكد أن هذا الطلب غير قانوني، لأنه لتحقيق ذلك يجب توفر 3 شروط، وهي حمل جنسية أخرى، التعامل على أنه مواطن من دولة ثانية، أو ارتكاب أفعال تتعارض مع مصالح فرنسا.
ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن عضوة بالبرلمان الفرنسي، اقترحت أيضا إجراء رمزيا بسحب جائزة الكرة الذهبية من بنزيما.
وأضافت RMC سبورت "لا شيء يمنع احتمال سحب الجائزة من بنزيما، لكن في نفس الوقت لا يوجد في لائحة الجائزة أي بند يسمح بذلك".
وواصلت أيضا بأن سحب الكرة الذهبية من كريم بنزيما، سيكون سابقة تاريخية، هي الأولى من نوعها.
ونوهت إلى أن نجوم سابقين لم يتم تجريدهم من الجائزة رغم إدانتهم أو استجوابهم في قضايا ضريبية مثل ميسي ومودريتش وفيجو، أو قضايا اغتصاب مثل كريستيانو رونالدو، والظاهرة رونالدو.
وختمت تقريرها بأن سحب الكرة الذهبية من بنزيما وتجريده من الجنسية الفرنسية، لن يحدث، إلا في حالة حدوث مفاجأة كبيرة.
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