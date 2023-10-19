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تهديدات لبنزيما بتجريده من الكرة الذهبية

10/19/2023 7:29:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف تقرير صحفي فرنسي، حقيقة إمكانية تجريد كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

وأشارت شبكة RMC سبورت الفرنسية إلى أن بنزيما يواجه حاليا ضغوطا شديدة بسبب موقفه من الأحداث الملتهبة في المنطقة، وتعاطفه مع ضحايا قطاع غزة.

وأضافت أن مسؤولين بارزين في فرنسا مثل وزير الداخلية، وعضوة بالبرلمان، طالبوا بسحب الجنسية من نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

لكن محامي كريم بنزيما، أكد أن هذا الطلب غير قانوني، لأنه لتحقيق ذلك يجب توفر 3 شروط، وهي حمل جنسية أخرى، التعامل على أنه مواطن من دولة ثانية، أو ارتكاب أفعال تتعارض مع مصالح فرنسا.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن عضوة بالبرلمان الفرنسي، اقترحت أيضا إجراء رمزيا بسحب جائزة الكرة الذهبية من بنزيما.

وأضافت RMC سبورت "لا شيء يمنع احتمال سحب الجائزة من بنزيما، لكن في نفس الوقت لا يوجد في لائحة الجائزة أي بند يسمح بذلك".

وواصلت أيضا بأن سحب الكرة الذهبية من كريم بنزيما، سيكون سابقة تاريخية، هي الأولى من نوعها.

ونوهت إلى أن نجوم سابقين لم يتم تجريدهم من الجائزة رغم إدانتهم أو استجوابهم في قضايا ضريبية مثل ميسي ومودريتش وفيجو، أو قضايا اغتصاب مثل كريستيانو رونالدو، والظاهرة رونالدو.

وختمت تقريرها بأن سحب الكرة الذهبية من بنزيما وتجريده من الجنسية الفرنسية، لن يحدث، إلا في حالة حدوث مفاجأة كبيرة.

MENAFN19102023000151011027ID1107270717

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