الاحتلال يهدد 24 مستشفى في غزة بالقصف
التاريخ
10/19/2023 7:29:28 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 24 مستشفى في قطاع غزة بالقصف، وحذرها بالإخلاء.
وقبل أمس الثلاثاء قصف الاحتلال بشكل وحشي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء.
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