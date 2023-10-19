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الاحتلال يهدد 24 مستشفى في غزة بالقصف

10/19/2023 7:29:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 24 مستشفى في قطاع غزة بالقصف، وحذرها بالإخلاء.

وقبل أمس الثلاثاء قصف الاحتلال بشكل وحشي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء.

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