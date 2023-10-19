سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تتعاون مع لايف راي لتحسين التجارب الرقمية للمتعاملين

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، عن تعاونها مع "لايف راي"، المزود الرائد لمنصات التجارب الرقمية (DXP) على مستوى الشركات والمدعومة بقدرات السحابة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين تجارب المتعاملين وشركاء الأعمال عبر المناطق الحرة الثلاث من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.

وفي إطار التعاون، ستتبنى

"لايف راي" و"دييز" نهجاً متعدد الأوجه للارتقاء بالمشهد الرقمي داخل مناطق "دييز" الاقتصادية. وتركز المرحلة الأولية على تحديث منصات الإنترنت الخاصة بـ "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي" لتقديم تجارب تصفّح محسنة وسهلة الاستخدام ومبسطة.

وستعرض واجهات استخدام مواقع الإنترنت المعاد تصميمها منصات حديثة للغاية قادرة على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية دائمة التغير، مما يوفر المرونة اللازمة لتضمين ودمج عناصر متعددة تربط "دييز" بالمناطق الحرة الثلاث. كما ستوفر هذه المنصات المدعومة بسحابة "لايف راي إكسبيرينس" (SM)

والتي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لمتصفحي مواقع الإنترنت تجارب سلسة ومحسنة وقابلة للتطوير. وعند الانتهاء، ستقوم

"لايف راي" بتمكين "دييز" بأدوات الإدارة الذاتية، مما يضمن القدرة على مواكبة المتطلبات المحددة لكل منطقة حرة.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في "دييز": "تقدم "دييز" خدماتها إلى مختلف شركاء الأعمال والمتعاملين في "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، ومن ثم، فإن تركيزنا على تصميم المنصات الرقمية القادرة على تلبية احتياجاتهم الفريدة يُعد أمراً بالغ الأهمية، لذا فإن تعاوننا مع "لايف راي" من أجل تحسين التجربة الرقمية للمتعاملين وشركاء الأعمال من خلال منصاتهم المدعومة بالسحابة والمدارة ذاتياً، يتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى لتحقيق التميز في مجال تحفيز مشاركة المتعاملين وشركاء الأعمال. إننا إذ نطمح إلى تحقيق نجاح على المدى الطويل، نتطلع إلى شراكة ناجحة تركز على تحقيق الامتياز لجميع المتعاملين وشركاء الأعمال لدينا."

وأضاف بوهناد: "من خلال تبني التحول الرقمي والارتقاء بتجارب المتعاملين نحو الأفضل، تلتزم "دييز" بتعزيز حضورها الريادي كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية وشريك يحظى بثقة الشركات العاملة داخل مناطقها الاقتصادية".

من جهته، قال مسلم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" الشرق الأوسط وأفريقيا : "تتولى "دييز" مهمة إدارة المتطلبات الرقمية المعقدة والمتداخلة وذات المتغيرات العديدة. ومن خلال دعم "سحابة لايف راي إكسبيرينس"، يلتزم فريقنا بتقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية عبر مختلف البيئات الهجينة. نحن نقدر نهج عمل "دييز" طويل الأمد تجاه تحسين التجارب الرقمية للمتعاملين وشركاء الأعمال القائم على النظرة المستقبلية، وباعتبارنا شريكهم التقني، فإننا نتطلع إلى توحيد جهودنا معاً لبلورة هذه الرؤية."

تعمل منصة التجربة الرقمية (DXP) الخاصة بشركة "لايف راي" على جعل الابتكارات والتجارب الرقمية متاحة للشركات بطريقة سريعة ومرنة.



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