«الاتحادية للموارد البشرية» تفتح باب الترشح للاستفادة من إجازة التفرغ للعمل الحر بدورتها الثانية

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.

وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.

كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

الإعلان عن 3 مبادرات داعمة للمستفيدين بالتعاون مع 9 حاضنات أعمال

على صعيد متصل عقدت الهيئة مؤخراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن 9 حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.

وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة).

أما المبادرة الثانية فهي "أجندة الرواد التطويرية"، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية"، بينما الثالثة فهي "شبكة الرواد التفاعلية"، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات".

ليلى السويدي: المبادرة تعزز الاقتصاد الوطني وتمكن الكفاءات الوطنية

وفي هذا السياق أكدت سعادة ليلى السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات تطوير المبادرة التي تشكل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

وبينت ليلى السويدي أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.

وشكرت حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).

الشركاء: المبادرة نوعية وتخدم توجهات الدولة نحو التمكين

أجمع عدد من ممثلي حاضنات الأعمال الشريكة على أهمية مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، في خدمة توجهات الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيزها على الاستثمار الخاص، ودخول عالم ريادة الأعمال الحرة.

سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عضو اللجنة الاستشارية لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين أكد أن مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر تشكل فرصة ذهبية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المواطنين الراغبين بخوض غمار تجربة العمل الحر، وتأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وشدد على أن المبادرة تجسد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين لافتتاح مشاريعهم التجارية الخاصة، وتنويع مصادر دخلهم، واستكشاف الفرص الكامنة التي يعج بها القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة، ويعزز ديناميكيته، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

عبدالعزيز المازمي مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذكر أن المبادرة تشكل فرصةً للشباب للاستثمار الخاص، وإدارة مشروعاتهم بحرفية، ويتمثل دورنا في خدمة الحاصلين على فرصة التفرغ، وإفادتهم بخدمات المؤسسة من تدريب، وتأهيل وخفض التكاليف الخاصة بإنشاء المشروع، ومنحهم التمويل اللازم، لما فيه النجاح والاستمرارية.

المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لامتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري أشاد بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الرامية إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من دخول عالم ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات ريادية يكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً لدعم المستفيدين من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر، حيث عملت عن كثب مع شركائها من حاضنات الأعمال المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد والتوجيه والتمويل للموظفين، بما يضمن النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، ويقدم قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد الإمارات.

شيماء راشد بن طليعة مدير إدارة تطوير رواد الأعمال "بالإنابة" في صندوق خليفة لتطوير المشاريع قالت: "إن إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية تتواءم مع توجهات الصندوق، ومن شأنها أن ترفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال، وأعتقد أن تكون الدورات المقبلة للإجازة أفضل، ويرتفع معها مستوى الإقبال والوعي بأهمي الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، بحيث لا يكون الاعتماد الكلي على الوظيفة الحكومية".

وأضافت: "على أي موظف لديه شغف الاستثمار أن يتقدم الآن، ونحن سنقدم له كل الدعم الممكن".

مروة عيسى الحوسني تنفيذي رئيسي مشاريع صغيرة ومتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أوضحت أن الدولة سباقة في هذه المبادرة عالمياً، لجهة تشجيع موظفي الحكومة على دخول عالم ريادة الأعمال، وتفريغهم بشكل كامل، ومنحهم إجازة مدفوعة؛ لإدارة أعمالهم الخاصة، وهو الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني، ويخدم الموارد البشرية، ويوفر لها موارد دخل إضافية.

وشجعت رواد الأعمال على المبادرة والتسجيل في الدورة الثانية؛ لخلق فرص عمل جديدة، وإثبات وجودهم من خلال المشاريع الخاصة.

فاطمة حسن آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بينت أن المبادرة رائدة ومميزة، حيث تلامس احتياجات رواد الأعمال، وتلبي تطلعاتهم، لجهة التفرغ الكامل لمتابعة مشروعاتهم الخاصة، كما سعت إلى دعم دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لاقتصادات العالم، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وتابعت: "المبادرة فرصة للموظفين الراغبين بتحقيق شغفهم وحلمهم بالاستثمار الخاص، والتفرغ الكامل لإدارة مشروعاتهم الريادية، ونشاطاتهم التجارية بدعم حكومي، يسهم في نجاح واستمرار هذه المشروعات".

من جانبه أنطوني أوسولفن الشريك المسؤول عن مكاتب "ارنست ويونغ" في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فخره بالتعاون القائم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيما يتعلق بتقديم الدعم والإرشاد لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين في مشاريعهم الريادية.

وقال: "يسرنا مشاركة خبراتنا ومعارفنا، في دعم الكوادر الوطنية المستفيدة من إجازة التفرغ للعمل الحر، بما ينعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم الريادية، ويعزز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بكافة مجالاته وقطاعاته.

عن الإجازة

تعكس الإجازة الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.

ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته للإجازة إلا بناءً على موافقة من الموظف.





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