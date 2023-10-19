طيران الإمارات توفر طلب الوجبات مسبقاً على 92 وجهة



أتاحت طيران الإمارات طلب الوجبات مسبقاً على متن الطائرة عبر 92 وجهة حول العالم، وذلك بعد إضافة 30 وجهة جديدة، بما فيها الرياض وجدة ودلهي ومومباي وكوالالمبور. وتسلمت طيران الإمارات حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب وجبة مسبقاً على أكثر من 3000 رحلة جوية، ويتقدم عملاء الناقلة بأكثر من 600 طلب يومياً.

وتتيح الخدمة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار طبقهم الرئيسي مسبقاً قبل 14 يوماً إلى 24 ساعة من موعد مغادرة رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل في كل مرة، بالإضافة إلى الحد من هدر الطعام. وأشهر أطباق الطلب المسبق حتى الآن هي لحم البقر المقلي مع صلصة الزعتر، وشرائح البطاطس المشوية والهليون المطهو على البخار، بالإضافة إلى لحم البقر المشوي مع صلصة الفطر البري الكريمية، والفاصوليا الكينية، بالإضافة إلى دجاج سوفولك المشوي مع صلصة الفطر البري والثوم الأسود والبطاطس. أما طبق وجبة الفطور الأكثر طلباً حتى الآن، فهو جبن الشيدر وعجة الثوم المعمر مع السبانخ الكريمية وفطر بورتوبيللو المقلي والطماطم المشوية بالأعشاب.

ولضمان استمتاع الركاب بتجربة طعام راقية في الأجواء، دعت طيران الإمارات المسافرين لتصفح قوائم الوجبات على رحلاتهم عبر الموقع emirates أو على تطبيق طيران الإمارات، للاختيار من الأطباق المستوحاة إقليمياً مع مكونات من مصادر محلية، وذلك قبل أسبوعين من موعد الرحلة. وتشمل وجبات درجة الأعمال مجموعة مختارة من الأطباق مثل فطائر الشوكولاتة بالبندق مع كومبوت المشمش وكريمة الريكوتا الحامضة على الإفطار، وسمك القد على الطريقة المغربية الذي يقدم مع بيستو الكزبرة، والمغربية مع صلصة الطماطم والزعفران، والقرنبيط واليقطين المشوي مع الهيل على الغداء، وسمك السلمون المرقط المقلي مع كريمة الزعفران والفاصوليا الخضراء المسلوقة والشمندر المطهو وعصيدة دقيق الذرة مع البصل الأخضر للعشاء.

ويستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة من «أبل» للاطلاع على طلبات الوجبات وتزويد الركاب باختياراتهم من الأطباق الرئيسية. ويمثّل الطلب المسبق للوجبات إضافة نوعية إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات العملاء وتقارير طاقم الطائرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على رحلات طيران الإمارات، والتي تسهل تخطيط القوائم والتحميل الأمثل للطعام وتقليل النفايات.

وتشكل المبتكرات والخدمات الرقمية على الأرض وفي الأجواء محوراً أساسياً لدى طيران الإمارات. وتعزز خدمة الطلب المسبق للوجبات خدمات إنجاز إجراءات السفر على الموقع الشبكي وعبر التطبيق، وخيار بطاقات الصعود الرقمية وإدارة مسار الرحلة. ويمكن للمسافرين أيضاً الاطلاع على قوائم الوجبات الرقمية مسبقاً، والانضمام إلى سكاي واردز للوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية على متن الطائرة، وقضاء بعض الوقت في وضع قائمة تشغيل الأفلام والبرامج التليفزيونية والموسيقى المفضلة المتوفرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، ومن ثَمّ مزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.

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