افتتحت مكتبها في «مجمع العلوم» التابع لـ«تيكوم».. «Beigene» العالمية تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي



أعلنت شركة «BeiGene» العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والمدرجة في بورصة ناسداك، عن الخطوة الأولى في توسع الشركة، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الافتتاح الرسمي لمكتبها في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم».

حضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى، ومن بينها عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي؛ وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي؛ ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم- مجمع دبي للعلوم؛ ومحمد القباني، المدير العام لشركة «BeiGene» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويوري بيترين، تطوير الأسواق الجديدة في شركة «BeiGene»؛ والبروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام.

وتعمل شركة «BeiGene» العالمية، منذ تأسيسها في عام 2010، على تطوير الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم، وقامت ببناء أحد أكبر فرق أبحاث الأورام، وأكثرها كفاءة في العالم، مع محفظة من الأصول، يبلغ عددها 17 أصلاً معتمداً، تم تطوير ثلاثة منها داخلياً، بالإضافة إلى خط إنتاج متقدم يركز على أمراض الدم والأورام الصلبة مع إمكانية معالجة حتى نسبة 80% من حالات السرطان في العالم، حسب نوع الإصابة.

وقال يوري بيترين، رئيس تطوير الأسواق الجديدة في شركة «BeiGene»: «يعد توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة مهمة في خطط شركتنا للتوسع العالمي المستمر، وفرصة لتعزيز التزام «BeiGene» بتقديم أدوية مبتكرة بأسعار مناسبة،

ويمكن الوصول إليها لعدد أكبر من المرضى حول العالم».

وأضاف: «تعد دبي التي تشتهر بكونها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية، الموقع المثالي لمكتبنا الأول في المنطقة، ما يشكل دلالة على حضورنا المتنامي، وتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في تمكيننا من تقديم خدمة أفضل للمرضى في المنطقة».

وقال محمد القباني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «BeiGene»: «يسرنا أن نعلن عن توسعنا في دولة الإمارات، نظراً لدورها المحوري في مكافحة مرض السرطان، حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن حريصون على تنمية فريق مواهبنا، وملتزمون بتقديم أدوية مبتكرة تعود بالفائدة على المنطقة».



وأضاف: «إن وجودنا في مجمع دبي للعلوم، الذي يمتلك مرافق حديثة ومتطورة سيدعم فريقنا، ويعزز حضورنا، ضمن المشهد الإقليمي الديناميكي، وسيسهم في ضمان قدرة المرضى في جميع أنحاء المنطقة على الوصول بشكل متساوٍ إلى علاجاتنا المبتكرة».

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم- مجمع دبي للعلوم: «نحرص في مجمع دبي للعلوم على توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031».



وأضاف: «يعد السرطان واحداً من الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن آثاره السلبية على ملايين المرضى وعائلاتهم كل عام، لذا يسرنا انضمام شركة «BeiGene» العالمية إلى مجمعنا العلمي».

ويضم مجمع دبي للعلوم أكثر من 450 عميلاً من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، يعمل فيها ما يزيد على 5,500 موظف متخصص، حيث يحرص المجمع على دعم وتمكين جهود البحث والتطوير في مجالات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مختبرات حديثة، ومراكز ابتكار رائدة ومساحات عمل مشتركة، إضافة إلى شبكة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

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