دويكات: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المشتبه به في قتل المواطنة بدارنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المشتبه به في قتل المواطنة شهد بدارنة، التحقيق معه جارٍ للوقوف على دوافع ارتكاب الجريمة وملابساته.
وأضاف في تصريح صحفي لـ"وفا"، أنه في إطار عملية المتابعة الحثيثة التي قامت بها الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لمتابعة حيثيات جريمة قتل المواطنة شهد معتصم بدارنة، بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من مواطنة حول انقطاع الاتصال مع صديقتها شهد التي تعمل في شركة لنقل الأموال في رام الله، أثناء قيادتها لمركبتها في حي الطيرة وسماعها صوت إطلاق الرصاص أثناء تواصلها معها، باشرت الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري، وعثرت على المواطنة بدارنة متوفاة برصاصة في الصدر.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المشتبه به، بعد متابعة أوصاف المركبة التي أطلقت النار على المغدورة، وأن التحقيق معه جارٍ للوقوف على الدوافع والملابسات، ثم تحويله إلى القضاء الفلسطيني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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