دويكات: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المشتبه به في قتل المواطنة بدارنة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المشتبه به في قتل المواطنة شهد بدارنة، التحقيق معه جارٍ للوقوف على دوافع ارتكاب الجريمة وملابساته.

وأضاف في تصريح صحفي لـ"وفا"، أنه في إطار عملية المتابعة الحثيثة التي قامت بها الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لمتابعة حيثيات جريمة قتل المواطنة شهد معتصم بدارنة، بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من مواطنة حول انقطاع الاتصال مع صديقتها شهد التي تعمل في شركة لنقل الأموال في رام الله، أثناء قيادتها لمركبتها في حي الطيرة وسماعها صوت إطلاق الرصاص أثناء تواصلها معها، باشرت الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري، وعثرت على المواطنة بدارنة متوفاة برصاصة في الصدر.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المشتبه به، بعد متابعة أوصاف المركبة التي أطلقت النار على المغدورة، وأن التحقيق معه جارٍ للوقوف على الدوافع والملابسات، ثم تحويله إلى القضاء الفلسطيني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.