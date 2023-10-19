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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لـ 3500

10/19/2023 7:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 3500.
وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لـ الأمم المتحدة، أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.
وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، في بيان له، إن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة سيعرض آلاف المرضى للخطر.
وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة الدكتور محمد سليمة، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.





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