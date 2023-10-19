الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لـ 3500

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 3500.
وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لـ الأمم المتحدة، أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.
وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، في بيان له، إن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة سيعرض آلاف المرضى للخطر.
وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة الدكتور محمد سليمة، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.
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