Thursday, 19 October 2023 05:46 GMT

رغد صدام حسين تستذكر والدها بمقطع فيديو خلال حديثه عن اسرائيل

10/19/2023 7:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة نشرها لمقطع فيديو لما قاله والدها عن القدس وإسرائيل وأمريكا.
جاء ذلك في تدوينة لرغد على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث يقول صدام حسين في الفيديو: "يقولون إسرائيل يعني أمريكا، ايه ولتكن، لتكن إسرائيل وفوقها أمريكا وشنو إلي يصير؟ وبعدين هو ليش القدس ما يسوى واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصلوه ويحرروه من أسره؟"




MENAFN19102023000208011052ID1107270640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث