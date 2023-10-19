رغد صدام حسين تستذكر والدها بمقطع فيديو خلال حديثه عن اسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أثارت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة نشرها لمقطع فيديو لما قاله والدها عن القدس وإسرائيل وأمريكا.
جاء ذلك في تدوينة لرغد على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث يقول صدام حسين في الفيديو: "يقولون إسرائيل يعني أمريكا، ايه ولتكن، لتكن إسرائيل وفوقها أمريكا وشنو إلي يصير؟ وبعدين هو ليش القدس ما يسوى واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصلوه ويحرروه من أسره؟"
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