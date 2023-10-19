رويترز: إسرائيل تخطط لعملية وحشية غير مسبوقة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن العملية الإسرائيلية في غزة ستتسم بـ "شراسة غير مسبوقة".



ووفق ما أفادت به "رويترز" فإن العملية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية" سوف تتميز بضراوة غير مسبوقة وستكون "مختلفة عن أي شيء قامت به إسرائيل من قبل في قطاع غزة".

ووفقا لتقارير إعلامية، تخطط إسرائيل "لتدمير البنية التحتية في غزة حتى على حساب أعداد كبيرة من المدنيين"، ودفع سكان القطاع إلى الحدود مع مصر، وملاحقة "حماس" من خلال تفجير شبكة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها الحركة لأغراض العمليات.



وأضافت "رويترز"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنهم ليس لديهم أي فكرة عما سيبدو عليه المستقبل بعد الحرب.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

RT