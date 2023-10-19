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طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو في لبنان - صورة

10/19/2023 7:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حادثة صادمة شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشر فيديو يقطع الأنفاس لسقوط طفل في مدينة عبرا شرق صيدا جنوب البلاد من على سطح المبنى الذي يقطنه.
في التفاصيل، بعدما نسيت العائلة مفتاح المنزل داخله، أنزل الوالد ابنه بواسطة حبل للوصول إلى شرفة البيت.

إلا أنه قبل وصول الطفل انقطع به الحبل فسقط عن علو 3 طبقات، مستقراً على سيارة كانت متوقفة.
فيما تم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.
في حين أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب البعض بمحاكمة الأب بسبب تصرفه.




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