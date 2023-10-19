الأمن يعثر على سائحين ضلا الطريق في الطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بذلت وحدات مختلفة من مديرية الأمن العام جهوداً كبير قادتها للعثور على سائحين من جنسية اوروبية ورد بلاغ بأنهما قد فُقدا بعد أن ضلا الطريق مساء يوم أمس في إحدى المواقع الطبيعية في محافظة الطفيلة.



وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فريق إنقاذ من مديرية الدفاع المدني تمكن من العثور على السائحين فجر هذا اليوم، على بعد 23 كم من مركبتهما، وهي مسافة قطعها الفريق سيراً على الأقدام بسبب وعورة التضاريس، حتى وصلهما في أحد الوديان التي يقصدها الزوار لممارسة رياضة التجوال والمغامرة، وكانا بحالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن فرق إنقاذ من الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع قيادة إقليم الجنوب والشرطة السياحية، شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وبذلت جهوداً مضنية وشملت مساحات واسعة تم البحث فيها إلى أن تم العثور عليهما وتأمينهما